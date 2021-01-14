У четвер і п’ятницю на Тернопільщині зберігатимуться складні погодні умови.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у краї очікується сніг, можливі хуртовини, північно-західний вітер 9 – 14 метрів за секунду. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Справжню зимову погоду передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Однак умови залишатимуться небезпечними для водіїв і пішоходів. А вихідними суттєво посилиться холоднеча.

«На Василя в Україну завітає із щедрівками черговий циклон. Він буде не такий хвацький, як сьогоднішній південний, проте снігу принесе. Сніг очікується 14-го січня у західних областях України. На дорогах вже слизько – обережно. Температура повітря найближчої ночі очікується -2-7 градусів. Вдень на Василя в Україні передбачається -1-5 градусів. Серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити з 15-го січня, температура повітря у нічні години впродовж 15-19 січня становитиме -13-20 градусів, місцями можливо до -20-22 градусів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, вихідними на Тернопільщину нагрянуть двадцятиградусні морози. Втім, це похолодання не буде тривалим.