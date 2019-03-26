Штормове попередження оголосили метеорологи на Тернопільщині. 26 – 27 березня в регіоні ймовірний перший рівень небезпеки – жовтий, – повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на обласний гідрометеоцентр.

Цими днями в області пориви північно-західного вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, – попереджають синоптики. На дорогах у нічну пору може утворюватися ожеледиця. Відтак водіїв і пішоходів просять бути максимально обережними.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, з п`ятниці почнеться потепління, прояснення, а впродовж 30-31 березня практично повсюди буде сонячно та +10+15 градусів. А от щодо середи, менш оптимістичні прогнози – похолодає до +4 градусів, ймовірний мокрий сніг. Отже, з найближчої синоптичної перспективи середа буде найменш комфортною: холодно і навіть мокрий сніг із задуваннями, а найбільш комфортними – вихідні, субота та неділя.

Софія Романська