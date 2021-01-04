На Тернопільщині вночі та вранці спостерігатимуться густі тумани.

Як повідомили у ДСНС області, видимість становитиме 200 — 500 метрів. Також ускладнюватиме ситуацію ожеледиця, яка місцями утворюватиметься на автошляхах. Жителів краю попередили про перший рівень небезпечності.

Цими днями погоду у краї зумовлюватиме антициклон. Відтак поки що обійдеться без суттєвих опадів. Хіба подекуди можливі незначні дощі з мокрим снігом. “Домінуючий вплив антициклону зумовить погоду переважно суху. Хіба що тумани, серпанки та подекуди красива паморозь розбавлятимуть одноманітну січневу картинку. Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Температура повітря протягом дня 4-го січня також суттєво не зміниться: +2 +5 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, протягом цього тижня синоптична ситуація буде несприятливою. Не оминатимуть нашого краю дощі з мокрим снігом. Щодо температурних показників, то вони переважно залишатимуться плюсовими.