Сильний вітер та ожеледиця спостерігатимуться на Тернопільщині цими днями, – повідомляє обласний гідрометеоцентр. Щодо температурних показників, то вони підвищуватимуться, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від двох до семи градусів тепла.

Пориви південно-західного вітру на Тернопільщині місцями сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Відтак у регіоні оголосили штормове попередження – жовтий рівень небезпечності.

«Характерною особливістю синоптичної п’ятниці в Україні буде сильний вітер південно-східного напрямку. До штормових значень вітер дійде на Заході. Опади він прожене і не пускатиме на нашу територію антициклон Xavier. Температура повітря завтра у західних областях до +4 +8 градусів. Вихідними також опадів не буде, але буде сильний вітер», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вихідними на Тернопільщині зберігатиметься порівняно тепла погода, а з понеділка морози повернуться.