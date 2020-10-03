Неділя на Тернопільщині буде теплою. Однак дошкулятиме сильний південно-східний вітер. Вранці його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, по області та у Тернополі зберігатиметься мінлива хмарність. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температурні показники вдень підвищуватимуться до двадцяти одного градуса тепла.

«Західна Україна в неділю належатиме до найтепліших у Європі. Температура повітря становитиме максимально +20 +24 градуси. Переважно обійдеться без дощів, але локально можливі опади. Вітер – з південного сходу, поривчастий», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, з наступного тижня у західному регіоні зберігатиметься порівняно тепла погода. Однак опади у нашому краї почастішають. Місцями можливі короткочасні грози. У другій половині тижня середньодобова температура повітря почне знижуватиметься. Синоптики передбачають невелике похолодання.

Софія Романська