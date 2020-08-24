Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. У регіоні пройдуть дощі, місцями можливі сильні грози.

За словами синоптиків, метеорологічна ситуація відповідатиме першому рівневі небезпечності. Відтак жителів крають просять бути обережними та не перебувати під час опадів під деревами.

Температурні показники під час дощів і гроз знижуватимуться. Відтак на День Незалежності дещо похолоднішає. Вдень температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, під час гроз місцями можливі пориви південного вітру та шквали 15 – 20 м/с, подекуди град. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

За попередніми прогнозами синоптиків, протягом наступного тижня на Тернопільщині похолоднішає. Грози на День Незалежності дадуть початок більш прохолодній погоді. Відтак жителі краю зможуть перепочити від спеки. Втім, наприкінці вересня високі температурні показники повернуться.

Софія Романська