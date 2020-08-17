Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, протягом доби у регіоні ймовірні грози, а місцями можливий град. Температурні показники залишатимуться високими.

Тиждень в області буде спекотним. Однак трохи прохолоди додадуть дощі та грози, ймовірність яких у понеділок залишається високою. Далі тенденція високих температурних показників повернеться.

“Літо, покомизившись трохи, нарешті знову береться до своїх справ. В Україні на тижні – знову спека. Температура повітря завтра вже досягатиме +25 +30 градусів. Надалі спека посилиться. Спас буде гарячим. 20-го серпня, через дощ, градуси короткочасно стрибнуть вниз, посвіжіє, проте кінець тижня знову буде дуже теплим. Тому знову перемикаємося на спекотно-літній режим, проте не забуваємо, що ночі все ж уже відчутно свіжіші”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня на Тернопільщині буде мінливою. Дещо знижуватимуться температурні показники лише під час опадів, а також прохолодно буде нічної пори.

Софія Романська