Небезпечні метеорологічні явища ймовірні у понеділок на Тернопільщині. Місцями пройдуть грози, подекуди град, сильний вітер. Відтак синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Щодо температурних показників, то вони протягом доби залишатимуться високими. Відтак у регіоні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

“Понеділок буде дощовим на заході. Мешканці цього регіону, не забувайте про парасолі. При дощах можуть бути і грози, ну а при грозах є висока ймовірність шквалів і поривчастого вітру. Температура повітря задовольнить будь-якого синоптичного скептика, оскільки вона буде практично ідеальною — 25 — 29 градусів тепла. Загалом протягом доби спостерігатиметься нестійка погода. Далі протягом тижня буде холодніше, температура повітря відчутно знизиться”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, протягом тижня у західному регіоні холоднішатиме. Також почастішають дощі та грози.

Софія Романська