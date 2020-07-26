Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, у регіоні ймовірні грози, подекуди град і сильний вітер. Вночі та вранці можливі тумани, які погіршуватимуть видимість на автошляхах.

Складні погодні умови цими днями охоплять весь західних регіон. Тернопільщина відчуватиме вплив небезпечних метеорологічних явищ до понеділка. Далі погодні умови у нашому краї дещо стабілізуються.

Як повідомили в управлінні ДСНС області, у неділю на Тернопільщині оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

“Попередження про небезпечні метеорологічні явища. В області вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. У місті Тернополі також пройдуть короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці слабкий туман”.

За попередніми прогнозами синоптиків, з понеділка на Тернопільщині грози чергуватимуться із спекою. Щодо температурних показників, то вони вдень коливатимуться від 24 до 29 градусів тепла.

Софія Романська