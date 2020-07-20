Упродовж доби на Тернопільщині пройдуть сильні грозові дощі, місцями можливий град. У період опадів суттєво підвищуватимуться пориви вітру. Відтак у регіоні оголосили штормове попередження.

21 липня через сильні опади у басейнах Серету може підвищуватися рівень води на 0,2 – 0,7 м, – попереджають у ДСНС. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, ймовірні шквали, – повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Щодо температурних показників, то вони підвищуватимуться. Місцями на Тернопільщині спостерігатиметься спекотна погода.

«Вдень температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градуса тепла. Упродовж доби пройдуть грози та град. Відтак оголошено перший рівень небезпечності – жовтий».

Складні погодні умови зберігатимуться і 22 липня. Ймовірність грозових дощів залишатиметься високою протягом двох діб. За попередніми прогнозами, стабілізується метеорологічна ситуація ближче до вихідних.

Софія Романська