Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. Упродовж доби в регіоні погіршаться погодні умови.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, можливі сильні дощі, грози, град і шквали 15 — 20 метрів за секунду. Також завтра у краї суттєво знизиться температура повітря.

До Західної України наближається атмосферний фронт, який призведе до значних погодних змін. Метеорологи попереджають про другий рівень небезпечності.

“На Західну Україну йдуть чергові погодні зміни. Тут посиляться дощі. Атмосферний фронт зумовить короткочасні дощі з грозами. Місцями можливі сильні зливи та при грозах шквалисте посилення вітру. І ще одна істотна метеорологічна зміна — істотно знизиться температура повітря. Вона просто впаде до 12 — 18 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, неділя на Тернопільщині буде прохолодною. Різкі температурні перепади можуть негативно позначитися на здоров’ї та самопочутті метеозалежних краян.

Софія Романська