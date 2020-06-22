Негода лютуватиме на початку тижня у західному регіоні України.

В управлінні ДСНС області попереджають про значні дощі, грози, пориви північного вітру 15 — 20 метрів за секунду. Відтак жителів краю просять бути обережними: не ходити попід деревами та вимикати мобільні пристрої під час громовиці.

Чергуватиметься із дощами спека. Денної пори на Тернопільщині стовпчики термометрів коливатимуться від 25 до 30 градусів вище нуля. Втім, під час опадів температурні показники суттєво знижуватимуться.

“Найдовші дні літа прийшли, вночі не встигаєш навіть до десятої овечки дорахувати, як вже світає, навіть сонячне затемнення відбулося – а дощі з низьким атмосферним тиском як сиділи над Україною, так і сидять. Понеділок нічого нового також у синоптичній ситуації не принесе: дощі, грози, дощі, грози. У грозах місцями можливі шквали, град, сильні зливи. Вітер переважно північно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря на Західній Україні підвищуватиметься до +23 +27 градусів. У вівторок-середу спека послабне, температура повітря знизиться до +23 градусів, проте у другій половині тижня знову почне підвищуватися”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, цього тижня на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива погода. З вівторка обіцяють помітне похолодання.

Софія Романська