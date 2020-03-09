Штормове попередження оголосили на Тернопільщині через туман. Вдень у регіоні передбачають видимість 200-500 метрів. Також ускладнюватимуть ситуацію дощі.

На Тернопільщині передбачається перший рівень небезпечності – жовтий, – зазначають в обласному гідрометеоцентрі. Туман обмежуватиме видимість, у тому числі на дорогах.

«Аби уникнути надзвичайних подій, рекомендуємо водіям під час керування автомобілем у тумані знижувати швидкість руху; при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі. Також необхідно дбати про безпеку і пішоходам».

За попередніми прогнозами синоптиків, стабілізується погода ближче до середини тижня. Також ймовірна тенденція до підвищення температурних показників. Втім, більш суттєве весняне потепління прийде у третій декаді березня.

Софія Романська