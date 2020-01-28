Через опади та перепади температурних показників на дорогах області утворюватиметься ожеледиця, – повідомили в обласному гідрометеоцентрі. Відтак в регіоні оголосили перший рівень небезпечності.

В Україну рушив активний циклон, який зумовить негоду найближчими днями, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Температурні показники теж частково знизяться.

«Спочатку до нас стрибнуть дощі з Чорного моря. У середу активний циклон зумовить негоду в більшості областей України – дощ, мокрий сніг та сильний вітер. Спостерігатимуться перепади температурних показників. Загальна термічна картина в Україні протягом дня: +3 +7 градусів, у четвер, 30-го січня похолодає до 0+4 градусів. Через таку суттєву зміну погоди в середу метеопатам буде іноді непереливки. Тому уважними будьте до себе і до уточненого прогнозу погоди».

Отже, впродовж тижня погодні умови на Тернопільщині ускладнюватимуться. Не обійдеться без дощів з мокрим снігом і сильного вітру, що у сукупності посилюватиме відчуття холоду.

Софія Романська