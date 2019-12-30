Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. Упродовж доби в регіоні ймовірний сильний вітер, морози, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, упродовж доби в регіоні спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища.

«Передбачається І рівень небезпечності по Тернопільській області та в місті Тернопіль. 30 грудня на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вночі та вранці ймовірні місцями пориви північного вітру 15-20 м/с».

Упродовж доби в регіоні відчутно похолоднішає, – попереджає синоптик Наталка Діденко. Морози охоплять більшість регіонів України.

«30-те грудня буде в Україні нарешті із відчутним морозом. Найближчої ночі у західних областях України очікується -5-12 градусів, в Карпатах може бути ще нижче, вдень температура повітря становитиме 0-3 градуси морозу. Опади малоймовірні, бо антициклон Wiltrud витіснить тимчасово вологу з нашої території. 31 грудня посилиться вітер, але вдень потепліє до +3 градусів. У ніч на 1 січня посипатиме снігом, скоріше навіть мокрим снігом, бо температура повітря у Новорічну ніч коливатиметься близько нуля».

Отже, Новий рік жителі Тернопільщини зустрічатимуть зі снігом. Втім, обійдеться без морозів. А 2020-ий рік розпочнеться з відчутного потепління.

Софія Романська