Складні погодні умови метеорологи передбачають цими днями на Тернопільщині. У регіоні ймовірні опади, тумани, сильний вітер, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Температура повітря знижуватиметься до нуля, а на вихідних ймовірні заморозки. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, по області буде хмарно, часом мокрий сніг та дощ, вночі невеликий.

«Вночі та вранці на Тернопільщині ймовірний слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби 0 – 5 вище нуля. 26 – 29 грудня на дорогах ожеледиця».

Цими днями Західна Україна залишатиметься найхолоднішою частиною, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Ускладнюватимуть ситуацію опади і тумани.

«27-го грудня найбільша ймовірність снігу та мокрого снігу буде в західних областях України. І там – чи не найхолодніше, протягом дня 0+5 градусів. Зрозуміло, що за такої невисокої температури, при її навіть незначному зниженні дощ може перейти у мокрий сніг. Словом, передноворічна п`ятниця із підвищеними заторами на дорогах при слизоті від дощу чи снігу – ще те випробовування для водійських нервів. До кінця тижня волога погода в Україні втримається – періодично дощ та мокрий сніг, похолодає до невеликих «мінусів».

За попередніми прогнозами синоптиків, з 1 січня знову очікується потепління. Відтак Новорічної ночі передбачають досить мінливу погоду з високою ймовірністю мокрого снігу.

Софія Романська