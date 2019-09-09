Небезпечні метеорологічні явища спостерігатимуться упродовж доби на Тернопільщині. Зокрема, по області ймовірний сильний вітер, пориви сягатимуть 22 метрів за секунду.

Як повідомили в управлінні ДСНС Тернопільської області, через небезпечні метеорологічні явища в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«По області та місті Тернопіль 9 вересня вранці та вдень пориви південно-східного вітру 17 – 22 м/с. Передбачається І рівень небезпечності, жовтий». Щодо температурних показників, то вони зберігатимуться порівняно високими. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть двадцяти п’яти градусів тепла.

За попередніми прогнозами метеорологів, наступний тиждень на Тернопільщині буде помірно теплим. Втім, прохолоди можуть додавати короткочасні дощі, які почастішають у західному регіоні. А загалом тепла погода ще не прощається із нашим краєм, тож є час для прогулянок та відпочинку просто неба.

Софія Романська