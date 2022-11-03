На Тернопільщині спостерігатимуться густі тумани. За прогнозами синоптиків, нічної та ранкової пори видимість становитиме 200-500 метрів. Відтак у краї оголосили перший рівень небезпечності.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями погоду області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Вночі можливі морози, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 14 градусів тепла.

«На заході опадів не очікується. Температура повітря у п’ятницю за статусом залишиться без змін – до +14 градусів. Субота та неділя ніяких серйозних дощів не принесе, вночі практично без “мінусів”, денна температура повітря в Україні суттєво не зміниться, хіба що в неділю ще трохи похолоднішає», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, перша половина листопада буде відносно теплою, а далі почастішають дощі.