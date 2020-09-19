Вихідними на Тернопільщині зберігатиметься п’ятий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в управлінні ДСНС області. Найбільший ризик виникнення вогню – у лісах та в інших екосистемах.

За інформацією ДСНС області, учора рятувальники гасили чотири пожежі сухої трави, які виникли через спалювання природних залишків і необережне поводження з вогнем. Завдяки вчасному гасінню вдалося уникнути перекидання вогню на інші території.

«У с. Висічка Борщівського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,15 га. У с. Щитівці Заліщицького району сталася пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15 ДПРЧ Управління. А в місті Тернополі по вул. Микулинецькій (за авторинком) виникла пожежа сміття та сухої трави на відкритій території на площі 0,05 га. Суха трава горіла також і в с. Посухів Бережанського району».

Рятувальники наголошують: нині пожежонебезпечний період. Сильний вітер сприяє швидкому поширенню вогню. Відтак жителів краю просять не жартувати із стихією.

Софія Романська