Цими днями у семи областях України спостерігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5-го класу), – повідомив Укргідрометеоцентр. До переліку цих регіонів належить і Тернопільщина.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, 11-12 серпня очікується надзвичайна пожежна небезпека. Вона переважатиме у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.

Відтак жителів Тернопільщини просять бути максимально обережними: не можна розводити багаття під відкритим небом, а також не варто нехтувати правилами безпеки при користуванні електроприладами.

Як повідомили в управлінні ДСНС області, у Гусятинському районі через пожежу на полі ледь не згоріли посіви зернових культур.

«Рятувальники отримали повідомлення про те, що у селі Вікно Гусятинського району горить сухостій. За лічені хвилини на місце прибули бійці місцевої пожежної команди села Гримайлів. По прибуттю з’ясували, що виникла пожежа ячменю на корені на площі 3 га. Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців служби порятунку врятовано поле ячменю, площею 3 га».

Синоптики наголошують: у період надзвичайної пожежної небезпеки ризик поширення вогню в рази зростає.

Софія Романська