Підвищений рівень пожежної небезпеки оголосили на Тернопільщині.

За інформацією обласного центру з гідрометеорології, цими днями у лісах й інших природних об’єктах краю зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п’ятого рівня.

«12-13 червня спостерігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу та висока пожежна небезпека 4-го класу.

Нагадуємо про заборону розпалювати багаття в лісопаркових зонах. Адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, а може призвести до виникнення великомасштабних пожеж з загрозою життю людей та знищенню житлових будинків. Не провокуйте пожежі в природних екосистемах. В екстрених ситуаціях телефонуйте до Служби порятунку за телефоном 101», – повідомили в управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

За попередніми прогнозами синоптиків, до кінця тижня в області зберігатиметься тенденція до підвищення температурних показників. У період спеки рятувальники переходять на посилений режим роботи.

Софія Романська