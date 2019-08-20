Цими дня на Тернопільщині зберігатиметься пожежна небезпека п’ятого класу. Стовпчики термометрів подекуди перевищуватимуть тридцять градусів.

Як повідомили в управлінні ДСНС області, 20 серпня в лісах та інших природних об’єктах західної частини, а 21 – 22 серпня на всій території Тернопільської області висока ймовірність виникнення пожеж.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, спека охопила більшість регіонів України. Упродовж тижня зберігатиметься суха сонячна погода. Стовпчики термометрів коливатимуться від 26 до 30 градусів вдень, місцями температура повітря сягатиме 35 градусів тепла. У період високих температурних показників жителів краю просять дотримуватися правил безпеки, зокрема, не можна розводити вогонь просто неба. Оскільки ризик виникнення пожежі значний.

Додамо, від початку року на полях області сталося близько тисячі пожеж через спалювання післяжнивних залишків. Це утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Софія Романська