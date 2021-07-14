День жалоби оголосили на Тернопільщині

У зв’язку із загибеллю старшого солдата 24-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Володимира Яськіва у Тернопільській області 14 липня оголосили День жалоби.

Відповідне розпорядження підписав голова Тернопільської облдержадміністрації.

На знак скорботи за загиблим буде припущений Державний Прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ.

Також рекомендовано аудіовізуальним засобам масової інформації, які діють на території області, внести зміни до програм теле – та радіопередач.