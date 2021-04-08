У Тернопільській області виявили «британський» та «південноафриканський» штами коронавірусу. Їхню активність дослідили експерти німецької лабораторії «Шаріте».

Як повідомила начальниця управління охорони здоров`я області Ольга Ярмоленко, нові різновиди коронавірусу небезпечніші, хвороба проявляється скоріше, а перебіг – складний.

«Вірус вражає не тільки людей літнього віку, а й молодих, частіше хворіють діти. У нас збільшується кількість хворих серед людей молодшої вікової категорії. Перебіг захворювання складний, але ми з цим справляємося. На жаль, зростає рівень смертності. За останню добу зареєстровано 19 летальних випадків, 6 квітня зафіксовано 21 летальний випадок. Так, якщо за минулий рік було 460 летальних випадків, то лише за перший квартал 2021-го ми вже доходимо до цього показника».

Епідеміологи наголошують: важливо дотримуватися санітарно-епідемічних правил. У громадських місцях варто одягати маски, а також необхідно ретельно мити руки.