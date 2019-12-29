Одинадцять сімей на Тернопільщині беруть участь в акції «Запроси дитину на свята у родину». Вони зголосилися прийняти на період Новорічно-Різдвяних свят вихованців інтернатних закладів.

Акція «Запроси дитину на свята у родину» триває на Тернопільщині другий рік поспіль, – розповідає координаторка проекту Ірина Вакалюк. За цей період вихованці інтернатів отримали наставників серед родин, які приймали їх на свята.

«Зголошується, зазвичай, більше родин, але не всі готові виконати певну документну роботу. Цього разу переважно зверталися ті родини, які вже брали участь в акції на Пасхальні свята. Для нас дуже важливо, щоб дитина з інтернатного закладу побачила, як святкується Різдво у сімейному колі, побачила сімейний побут, традиції. Оскільки коли дитина перебуває в інтернаті, то її святкування обмежується тим, що вона просто дивиться телевізор разом з усім іншими. А в сім’ї дитина може багато навчитися і побачити. Зазвичай, діти повертаються більш наповненими, стають більш впевненими, а головне отримають наставників, які далі продовжують з ними спілкуватися».

Загалом у програмі «Запроси дитину на свята у родину» взяло участь більше двадцяти дітей. Більшість із них продовжує спілкуватися з родинами, які їх приймали. Також завдяки цій програмі почали активніше створюватися прийомні сім’ї.

Софія Романська