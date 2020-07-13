29 нових випадків зараження коронавірусом виявили на Тернопільщині минулої доби. Загальна кількість інфікованих у регіоні зросла до 2260. 1415 осіб одужали.

Динаміка захворюваності на коронавірус в області перевищує загальноукраїнські показники. Минулого тижня виявили понад двісті нових випадків зараження COVID-19. Однак більшість інфікованих переносять хворобу у легкому і середньому станах.

«Основна причина, чому зростає рівень захворюваності на коронавірус – це недотримання карантинних вимог. На жаль, люди почали менш серйозно ставитися до епідемії. Приклади недотримання вимог ми спостерігаємо на ринках, у транспорті, в торгових закладах. Вони є масовими. Якщо такі тенденції будуть повторюватися, друга хвиля епідемії може розпочатися раніше. Радує те, що більшість заражених переносять хворобу нормально, виліковуються. Однак для багатьох старших людей з супутніми захворюваннями зараження стає фатальними. Минулого тижня ми мали чотири летальних випадки. На жаль, зростання рівня захворюваності несе за собою летальні випадки», – наголосив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За словами лікарів, влітку коронавірус переноситься легше. За їхніми прогнозами, осінньо-зимова хвиля епідемії може бути набагато складнішою. Відтак наразі в області готують місця в лікарнях для прийому хворих.

Софія Романська