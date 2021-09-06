На Тернопільщині однолітки так побили десятирічного хлопчика, що йому знадобилася допомога медиків

5 вересня до правоохоронців Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Він розповів, що невідомі травмували його 10-річного сина.

У ході перевірки правоохоронці попередньо встановили, що на одній із вулиць міста у сина заявника виник словесний конфлікт з однолітками. В результаті сварки хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його доправили до медзакладу. Медики діагностували у школяра забійні рани голови після чого відпустили по місцю проживання.

Працівникам поліції вдалося встановили всіх учасників події. З ними проведено профілактичну роботу.

Адміністративну відповідальність за частиною 1 статті 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) понесуть батьки неповнолітніх винуватців події.