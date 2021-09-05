Антициклон йде на Тернопільщину. Він сприятиме підвищенню денних температурних показників. Втім, вночі стовпчики термометрів місцями знижуватимуться до нуля.

Цими днями регіон охопить похмура волога погода. Періодично дошкулятимуть пориви вітру, вночі та вранці можливі густі тумани. Температура повітря залишатиметься контрастною.

“На заході України недільний день буде сонячним, таким його зробить антициклон Hermelinde. Температура повітря очікується невисокою. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +4 +10 градусів, вдень не сильно й погріємося — коло +14 +19 градусів. У ніч на понеділок можливі заморозки на ґрунті”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, наступний тиждень на Тернопільщині буде порівняно теплим. Синоптики обіцяють прихід бабиного літа.