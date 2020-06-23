Надзвичайна ситуація виникла 22 червня у Гримайлові.

Як повідомляють у ДСНС, там обвалилася частина зовнішньої стіни двоповерхового житлового будинку. Цегла привалила автомобіль “Газель”, який був припаркований біля будинку. Як наслідок, автомобіль отримав пошкодження. На щастя, люди не постраждали.

Цікаво, що будівля, котра обвалилася, була споруджена ще у 1918 році.

Оперативна група Гусятинського районного відділу у складі комісії прибула на місце події для встановлення обставин та масштабів руйнування.