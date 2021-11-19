У Хоросткові хуліган поцілив із травматичної зброї у вікна ЦНАПу.

Про це повдіомили на сторінці Хоростківської міської ради у Фейсбуці.

“Вчора, 18.11.2021 р., у вечірню пору доби, у Хоросткові певними особами вчинено протиправні дії та з травматичної зброї за допомогою пострілів ПОШКОДЖЕНО вікна будівлі майбутнього ЦНАПу (фото додається).

Внаслідок проведених оперативних дій поліції, представників влади вдалось затримати злочинця – жителя Хоростківської громади (у скоєному злочинець зізнався), який понесе відповідальність у встановленому законом порядку.

Дякуємо правоохоронним органам за оперативність та результативність у викритті даного злочину”, – ідеться у повідомленні.

Хоростківська громада – одна з небагатьох, яка стала учасником програми Міністерства цифрової трансформації з розвитку мережі Центрів надання адміністративних послуг та отримала державні кошти в сумі 11,7 млн. грн на будівництво такого Центру в Хоросткові (центральна площа міста).

Станом на зараз проводиться будівельні роботи підрядною організацією, закладено фундамент, зведено стіни 2-х поверхів, укладено панельне перекриття, встановлені вікна, здійснюються фасадні та покрівельні роботи з використанням енергозберігаючих технологій.