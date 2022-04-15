На Тернопільщині обстежать храми аби переконатися, що там немає небезпечних предметів

На Тернопільщині обстежать храми і території навколо них щодо наявності небезпечних предметів.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Таке рішення прийняли на засіданні Ради церков області.

На Раду церков зібралися представники більшості конфесій, які діють на Тернопільщині. Разом із керівництвом області та поліцією вони обговорювали святкування Великодня в умовах воєнного часу. Було прийнято рішення щодо попереднього обстеження храмів та територій біля них.

«На Великдень будуть працювати додаткові патрулі поліції. Громадський порядок буде охороняти поліція, військова служба правопорядку, добровільні формування і військові, які базуються на території нашої області», – наголосив начальник Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Додамо, у випадку повітряної тривоги всі парафіяни повинні переходити в укриття. Правоохоронці радять мінімізувати фізичну присутність людей у храмах задля безпеки.