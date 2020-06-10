Регіональна рада погодила 1630 місць для профтехосвіти на Тернопільщині. Найбільшу кількість виділили для підготовки фахівців сфер громадського харчування, сільського господарства, будівельної галузі.

Регіональне замовлення щодо кількості затребуваних спеціальностей у закладах профтехосвіти регулюють щороку, – каже начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Відтак цього року в області було погоджено 1630 місць для закладів профтехосвіти, а в Тернополі — 1230 для усіх спеціальностей економічної діяльності.

«Кожного року ми погоджуємо регіональне замовлення і його корегуємо. Не все те, що подають заклади професійно-технічної освіти, ми погоджуємо. Найбільш популярною спеціальністю були кухарі, то така ситуація залишається і наразі серед випускників дев’ятих класів. На цій регіональній раді було погоджено регіональне замовлення з одинадцяти економічних спеціальностей для Тернопільської області та для міста Тернополя. Найбільшу кількість місць було погоджено саме зі сфери обслуговування та сфери громадського харчування. Досить велику кількість місць погоджено на спеціальності – автомобільний транспорт, деревообробне виробництво. Якщо говорити загалом про регіональне замовлення, то по області ми маємо 1630 погоджених місць для закладів професійно-технічної освіти, в місті Тернополі – 1230 місць для спеціальностей економічної діяльності. Якщо говорити про нові спеціальності, то цього року ми маємо садівників, реставраторів».

Вступна кампанія до професійно-технічних закладів ймовірно розпочнеться в серпні. Остаточний перелік спеціальностей оприлюднять через місяць.

Софія Романська