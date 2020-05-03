Тринадцять контрольно-пропускних пунктів облаштували на Тернопільщині, – повідомив начальник Патрульної поліції області. Деякі з них діють цілодобово.

Вихідними контрольно-пропускні пункти підсилюють роботу. Оскільки цими днями збільшується активність на автошляхах.

“Підсилено працюємо на тих адміністративних територіях, де найбільше виявлено випадків зараження. Також проводимо перевірку громадського транспорту, який продовжує обслуговувати спецслужб. У Тернополі далі перекриваємо Дальній пляж, парки, інші громадські місця”, – розповідає Богдан Шевчук.

Поліцейські працюють на виявлення нетверезих людей у громадських місцях, а також на профілактику інших карантинних вимог.

“Минулої доби у Тернополі був випадок на контрольно-пропускному пункті, коли виявили нетверезого водія. Інспектор зупинив його, щоб спільно з медичними працівниками перевірити температуру тіла. В ході спілкування, патрульний виявив у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонував чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту “Драгер”, на що останній погодився. Результат виявився позитивним, прилад зафіксував 0, 88 проміле алкоголю, що перевищує допустимі межі у п’ять разів. На водія поліцейський склав протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонив останнього від подальшого керування автомобілем”.

У поліції наголошують: в період карантину на дорогах побільшало нетверезих кермувальників. Також правоохоронці виявляють групи людей за розпиванням алкогольних напоїв у громадських місцях.

Софія Романська

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