Пункт обігріву запрацював на Тернопільщині. Його облаштували на трасі М-30 Стрий – Ізварине. Там можна зігрітися, поїсти та отримати речі першої необхідності.

Через Тернопільщину пролягає більшість безпечних транспортних коридорів з регіонів, де тривають бої, – зазначив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, сотні тисяч українців, котрі були змушені покинути свої домівки, перетинають Тернопільську область або знаходять там притулок.

«На трасі М-30 Стрий – Ізварине запрацював пункт обігріву. Розгорнуто намет для подорожуючих, де люди можуть відпочити, отримати воду, теплі напої, їжу, дитяче харчування, засоби гігієни знаходиться поблизу с. Кам’янки. Сьогодні передали на пункт речі першої необхідності та продукти».

Додамо, на Тернопільщину вже приїхало майже 35 тис. людей з південно-східних областей. Регіон може прийняти близько трьохсот тисяч переселенців. Для них облаштовують житло.