У Чорткові запрацював перший пункт обігріву. Про це повідомив голова громади Володимир Шматько. Тут можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефони.

«У центрі міста вже діє пункт обігріву. Ми відкрили його спільно із Державною службою із надзвичайних ситуацій. Тут можна зігрітись, випити чаю, а також зарядити свої телефони, павербанки та інші прилади. Лише просимо зарядні пристрої мати із собою. Щиро дякую рятувальникам за оперативність та взаємодопомогу», – зазначив Володимир Шматько.

Додамо, такі пункти облаштовують у більшості громад краю. Також вони діятимуть на дорогах державного значення. Там зможуть тимчасово перебувати люди, які мають у цьому потребу. Також жителів краю попереджають про тривалу відсутність електроенергії. По можливості мешканців багатоповерхівок просять переселитися у сільську місцевість.