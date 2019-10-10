Стрімке потепління передбачають в Україні.

У четвер місцями стовпчики термометрів сягнуть двадцяти градусів вище нуля, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, на Тернопільщині розкішну осінню погоду можуть перебити сильні вітри та дощі.

Упродовж доби у західному регіоні залишатиметься високою ймовірність дощів, – розповідає Наталка Діденко. Також ускладнюватимуть синоптичну ситуацію сильні вітри.

«Починає потроху підвищуватися температура повітря. Найближчої ночі заморозки практично повністю залишать нашу територію. А 10 жовтня стовпчики термометрів поскачуть і доскачуть аж до +14 +20 градусів. Трохи свіжіше буде в західних областях, +12 +16 градусів, що також явно мед після нещодавніх 2-5 градусів морозу вночі. Дощі можливі на Заході України, вздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади малоймовірні. Між іншим, південно-західний вітер може бути поривчастим, часом до сильного. При такій температурі повітря рвучкий південно-західний вітер створюватиме ілюзію весняної погоди».

Отже, ближче до вихідних на Тернопільщині дещо потеплішає. Втім, стабільного тепла уже чекати марно.

Софія Романська