Теплі вихідні обіцяють на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, температурні показники вдень сягатимуть 12 градусів тепла. Втім, вночі можливі невеликі заморозки.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Цими днями обійдеться без опадів, вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря денної пори – 7-10 градусів тепла.

«Вихідні в Україні обіцяють бути трохи теплішими. Хай ніч ще побуде з “мінусами”, але вдень вже стовпчики термометрів підскочать до +7+12. Далі нічних “мінусів” стане ще менше, а денних “плюсів” більше. Та й опадів не буде. Той самий антициклон визначатиме суху, переважно ясну, погоду в більшості областей України. На наступному тижні в Україні буде холодно», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня на Тернопільщині прийде відчутне похолодання. Нічні температурні показники сягатимуть 10 градусів морозу.