Співробітники Заліщицького відділення поліції розшукали зловмисників, які вночі винесли з училища чотири електродвигуни. Причетними до протиправного виявилися двоє родичів, один із котрих неповнолітній.

Повідомлення про крадіжку майна з території профтехучилища, що знаходиться у селищі Товсте, надійшло до співробітників заліщицької поліції від викладача. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що злодії проникли до приміщення навчального класу вночі, знявши віконну шибу. Зсередини викрали чотири електродвигуни загальною вартістю майже вісім тисяч гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські вийшли на слід зловмисників. Ними виявилися двоє родичів, котрі проживають в одному з сіл району. Старшому з підозрюваних 44 роки, його спільнику – 15, повідомляють у поліції.

Правоохоронці вилучили за місцем їхнього проживання один електродвигун, решту моторів вони розібрали та здали на металобрухт.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії підозрюваних кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.