Під час занять спортом втратив майно та паспорт: така прикра пригода трапилася з з 27-річним мешканцем селища Підволочиськ.

Про крадіжку працівникам поліції повідомив сам потерпілий. Розповів, що вранці прийшов у парк на спортивний майданчик. Куртку поклав на лавку та почав займатися не тренажерах. Лише через деякий час він помітив, що одяг пропав, а з ним і гаманець з документами. Банківські картки молодик заблокував і поспішив за допомогою в поліцію.

Правоохоронці оперативно встановили особу злодія. Ним виявився 46-річний мешканець Тернополя. Чоловік в минулому вже потрапляв в поле зору працівників поліції за дрібні крадіжки. Не стримався й цього разу, помітивши чуже майно без нагляду. Крадіжкою тернополянин заробив понад 50 гривень та чергове кримінальне провадження.