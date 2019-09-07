5 тисяч гривень і техніки ще на декілька тисяч винесли крадії з помешкання лановецького бізнесмена.

Слідчі встановили, що до оселі зловмисники проникли серед білого дня, допоки вдома нікого не було, відтиснувши металопластикове вікно. Факт крадіжки господар виявив через декілька годи, коли повернувся додому, і одразу звернувся в поліцію.

У день скоєння крадіжки у селі помітили чужий автомобіль темного кольору. Правоохоронці з’ясували, що саме на ньому пересувались зловмисники, відтак оперативно встановили і їхні особи. Обоє крадіїв – жителі Чортківського району. Старшому зі зловмисників 49 років і за плечами у нього не одна судимість за крадіжки і злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. На час скоєння нового злочину в Лановецькому районі він за рішенням суду мав перебувати під домашнім арештом. Його поплічнику – 31, та попри молодший вік теж встиг чимало накриміналити. На даний час у суді слухається апеляція по справі, в якій він є фігурантом.

В автомобілі, який належить одному зі зловмисників, правоохоронці під час огляду виявили викрадені речі потерпілого.

На даний час обоє фігурантів затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, поєднана з проникненням у житло. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.