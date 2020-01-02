Вранці 1 січня в Шумську виникла пожежа житлового будинку.

При спробі самостійно загасити пожежу травмувався власник помешкання, громадянин 1968 року народження, який зазнав термічних опіків обох рук.

Постраждалого госпіталізовано до Шумської центральної районної клінічної лікарні.

Вогнем пошкоджено димохід та покриття житлового будинку на площі 3 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано житловий будинок.