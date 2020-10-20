На Тернопільщині за минулу добу зареэстровано два летальних випадки внаслідок ускладнень від коронавірусу.
Помер 59-річний житель смт. Мельниця-Подільська Борщівського району і 63-річний мешканець села Улашківці Чортківського району.
Загалом за добу, за даними ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, підтверджено 236 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (44 особи)
Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани – 3
• с. Поточани – 1
Борщівський район (10 осіб):
• м. Борщів – 6
• с. Сков’ятин – 1
• с. Залісся – 2
• с. Бабинці – 1
Бучацький район (6 осіб):
• м. Бучач – 1
• с. Бариш – 1
• с. Переволока – 1
• с. Жизномир – 2
• с. Підзамочок – 1
Гусятинський район (6 осіб):
• м. Копичинці – 2
• с. Сидорів – 1
• с. Вікно – 1
• с. Личківці – 1
• с. Волиця – 1
Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Колодрібка – 1
• с. Торське – 1
Збаразький район (17 осіб):
• м. Збараж – 12
• с. Кривчики – 2
• с. Вищі Луб’янки – 2
• с. Доброводи – 1
Зборівський район (18 осіб):
• м. Зборів – 8
• с. Присівці – 3
• с. Коршилів – 2
• с. Озерна – 1
• смт Залізці – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Озерянка – 1
Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Великий Ходачків – 2
• с. Яструбове – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Медова – 1
• с. Золота Слобода – 1
• с. Таурів – 1
• с. Кальне – 1
Кременецький район (22 особи):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 3
• с. Білокриниця – 1
• с. Старий Олексинець – 5
• с. Старий Почаїв – 1
• с. Крижі – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Сапанів – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (24 особи):
• м. Монастириська – 9
• с. Доброводи – 4
• с. Гончарівка – 1
• с. Ковалівка – 2
• с. Дубенка – 2
• с. Горішня Слобідка – 1
• сел. Коропець – 5
Підволочиський район (13 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 1
• с. Оріховець – 2
• с. Мислова – 1
• с. Полупанівка – 1
• с. Скорики – 1
• с. Хмелиська – 1
• с. Дорофіївка – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• с. Мужилів – 1
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (9 осіб):
• м. Теребовля – 5
• с. Варваринці – 1
• с. Романівка – 1
• с. Плебанівка – 1
• с. Застіноче – 1
Тернопільський район (6 осіб):
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Біла – 1
• с. Байківці – 1
• с. Дичків – 1
• с. Серединки – 1
• с. Ангелівка – 1
Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 18
• с. Білий Потік – 1
• с. Скородинці – 1
• с. Горішня Вигнанка – 2
• с. Росохач – 1
Шумський район (17 осіб):
• м. Шумськ – 7
• с. Ходаки – 1
• с. Новостав – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Бриків – 1
• с. Рохманів – 1
• с. Васьківці – 2
• с. Башківці – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Тилявка – 1
Додати свій коментар