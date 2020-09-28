За попередню добу на Тернопільщині підтверджено 154 випадки зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
За добу зареєстровано три летальних випадки. Померли 70-річний чоловік із села Підгороднє Тернопільського району, 46-річний мешканець села Личківці Гусятинського району та 62-річна жителька села Іванків Борщівського району.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (40 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Поручин – 1
Борщівський район (15 осіб):
• м. Борщів – 6
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Бурдяківці – 1
• с. Олексинці – 1
• с. Лосяч – 3
• с. Ланівці – 1
• с. Сков’ятин – 1
• с. Пилатківці – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (0 осіб)
Заліщицький район (8 осіб):
• м. Заліщики – 4
• с. Дзвиняч – 1
• с. Поділля – 1
• с. Блищанка – 1
• с. Шутроминці – 1
Збаразький район (16 осіб):
• м. Збараж – 4
• смт Вишнівець – 3
• с. Колодне – 3
• с. Чернихівці – 2
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Болязуби – 1
• с. Федьківці – 1
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Підгайчики – 1
• с. Млинівці – 1
Козівський район (7 осіб):
• с. Великий Ходачків – 3
• с. Конюхи – 3
• с. Теофіпілка – 1
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 1
• с. Хотовиця – 1
• м. Почаїв – 1
• с. Горинка – 1
• с. Устечко – 1
• с. Будки – 1
• с. Куликів – 1
Лановецький район (7 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Грибова – 3
• с. Краснолука – 1
Монастириський район (12 осіб):
• с. Горішня Слобідка – 1
• м. Монастириська – 2
• с. Ковалівка – 1
• сел. Коропець – 5
• с. Дубенка – 1
• с. Гончарівка – 2
Підволочиський район (9 осіб):
• м. Підволочиськ – 5
• с. Кам’янки – 1
• с. Качанівка – 1
• с. Гнилички – 2
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• с. Долина – 1
Тернопільський район (16 осіб):
• с. Велика Лука – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великі Гаї – 5
• с. Підгородне – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Шляхтинці – 2
• с. Смиківці – 1
• с. Романівка – 1
• с. Біла – 2
Чортківський район (3 особи):
• с. Улашківці – 1
• с. Заболотівка – 2
Шумський район (0 осіб)