На Тернопільщині за добу підтверджено 282 випадки зараження вірусом COVID-19.
Зареєстровано три летальних випадки. Померли 57-річна жінка та 61-річний чоловік з Тернополя, а також 85-річний мешканець Заліщицького району.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (44 особи)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 6
Борщівський район (53 особи):
• с. Мушкатівка – 3
• м. Борщів – 15
• с. Кривче – 1
• с. Іване-Пусте – 5
• с. Висічка – 4
• с. Ланівці – 2
• с. Королівка – 1
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Бурдяківці – 4
• с. Олексинці – 2
• с. Пилипче – 1
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Кудринці – 1
• с. Шупарка – 3
• с. Вовківці – 1
• с. Верхняківці – 1
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Горошова – 1
• с. Іванків – 1
• с. Гуштин – 1
• с. Стрілківці – 1
Бучацький район (33 особи):
• м. Бучач – 14
• с. Старі Петликівці – 1
• с. Бариш – 1
• с. Трибухівці – 5
• с. Підзамочок – 3
• с. Заривинці – 2
• с. Соколів – 1
• смт Золотий Потік – 2
• с. Осівці – 1
• с. Переволока – 2
• с. Сороки – 1
Гусятинський район (6 осіб):
• смт Гусятин – 1
• с. Котівка – 4
• м. Хоростків – 1
Збаразький район (9 осіб):
• м. Збараж – 5
• с. Залужжя – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Красносільці – 1
Зборівський район (10 осіб):
• м. Зборів – 4
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• смт Залізці – 1
• с. Озерна – 2
• с. Беримівці – 1
• с. Перепельники – 1
Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 3
• с. Денисів – 1
• смт Козлів – 1
• с. Олесине – 1
• с. Ішків – 1
• с. Геленки – 1
Кременецький район (19 осіб):
• м. Кременець – 11
• с. Великі Млинівці – 1
• м. Почаїв – 5
• с. Горинка – 1
• с. Сапанів – 1
Лановецький район (13 осіб):
• с. Юськівці – 2
• м. Ланівці – 10
• с. Козачки – 1
️Монастириський район (3 особи):
• с. Вістря – 1
• с. Ковалівка – 2
Підволочиський район (13 осіб):
• смт Підволочиськ – 9
• с. Гнилички – 1
• с. Староміщина – 1
• с. Мигдалівка – 1
• с. Кам’янки – 1
Теребовлянський район (26 осіб):
• м. Теребовля – 5
• смт Микулинці – 5
• с. Ласківці – 1
• с. Конопківка – 4
• с. Дворіччя – 2
• с. Ладичин – 2
• с. Кровинка – 2
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Млиниська – 1
• с. Долина – 1
• с. Деренівка – 1
• с. Сущин – 1
Тернопільський район (20 осіб):
• с. Чернилів-Руський – 1
• смт Велика Березовиця – 5
• с. Великі Гаї – 2
• с. Лучка – 1
• с. Біла – 2
• с. Настасів – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Підгородне – 2
• с. Байківці – 1
• с. Петриків – 2
• с. Великий Глибочок – 1
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Давидківці – 1
• с. Шульганівка – 1
• смт Заводське – 2
Шумський район (11 осіб):
• с. Підгайці – 1
• м. Шумськ – 4
• с. Онишківці – 1
• с. Кудлаївка – 1
• с. Новостав – 1
• с. Мала Іловиця – 1
• с. Літовище – 1
• с. Кутянка – 1