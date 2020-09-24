За яку партію на виборах до Тернопільської міської ради Ви будете голосувати?

Свобода

Європейська солідарність

Батьківщина

Слуга народу

Радикальна партія

За майбутнє

Сила людей

Сила і честь

Українська галицька партія

Хвиля

Варта

Опозиційна платформа - За життя

Порядок. Відповідальність. Справедливість

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