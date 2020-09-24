На Тернопільщині підтверджено ще 260 випадків зараження вірусом COVID-19.
Зареєстровано три летальних випадки. Померли 57 річний житель села Зелена Бучацького району, 84-річний чоловік з Мельниці-Подільської Борщівського району та 71-річний тернополянин.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (93 особи)
Бережанський район (21 особа):
• м. Бережани – 15
• с. Літятин – 1
• с. Вільховець – 1
• с. Слов’ятин – 1
• с. Лапшин – 2
• с. Куропатники – 1
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Шупарка – 1
Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 2
• с. Зелена – 1
Гусятинський район (1 особа):
• смт Гусятин – 1
Заліщицький район (18 осіб):
• с. Поділля – 3
• м. Заліщики – 8
• с. Нирків – 1
• с. Кошилівці – 2
• с. Зелений Гай – 1
• с. Садки – 2
• с. Рожанівка – 1
Збаразький район (13 осіб):
• м. Збараж – 5
• смт Вишнівець – 1
• с. Грицівці – 1
• с. Ліски – 1
• с. Заруддя – 1
• с. Кобилля – 1
• с. Кривчики – 2
• с. Капустинці – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 4
• смт Залізці – 1
• с. Млинівці – 1
Козівський район (19 осіб):
• смт Козова – 8
• с. Криве – 4
• с. Золота Слобода – 1
• с. Конюхи – 4
• с. Щипанів – 1
• с. Великий Ходачків – 1
Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 5
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Бакоти – 1
• с. Підлісці – 1
Лановецький район (1 особа):
• с. Вербовець – 1
Монастириський район (11 осіб):
• м. Монастириська – 2
• с. Горішня Слобідка – 3
• с. Горигляди – 1
• с. Дубенка – 1
• сел. Коропець – 4
Підволочиський район (9 осіб):
• смт Підволочиськ – 6
• с. Чернилівка – 1
• с. Качанівка – 1
• с. Іванівка – 1
Підгаєцький район (6 осіб):
• м. Підгайці – 4
• с. Новосілка – 2
Теребовлянський район (8 осіб):
• м. Теребовля – 1
• смт Микулинці – 2
• с. Конопківка – 1
• с. Ілавче – 2
• с. Плебанівка – 1
• с. Сапова – 1
Тернопільський район (14 осіб):
• с. Грабовець – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• смт Великі Бірки – 1
• с. Великі Гаї – 3
• с. Біла – 1
• с. Баворів – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Байківці – 1
Чортківський район (17 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Звиняч – 4
• с. Росохач – 1
• с. Улашківці – 3
• с. Палашівка – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Шманьківчики – 1
• с. Коцюбинчики – 1
Шумський район (8 осіб):
• с. Сураж – 1
• м. Шумськ – 3
• с. Биківці – 1
• с. Бриків – 1
• с. Кордишів – 1
• с. Великі Дедеркали – 1
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