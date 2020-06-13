Минулої доби на Тернопільщині підтвердили 31 випадок зараження коронавірусом. Серед них — 13 в обласному центрі. Восьмеро осіб інфікувалося у Козівському районі. Окрім цього, новий спалах виявили у Заліщицькому районі. В селі Городок заразилися шестеро людей.

Упродовж доби епідеміологи провели 563 дослідження методом ПЛР. Відтак географія нових випадків розширилася.

«Ситуація в місті тривалий період була стабільною завдяки нашій спільній роботі, а також дотриманню вимог. Але через останні спалахи, які були зафіксовані, кількість випадків збільшилася. Зросла кількість підозр, контактних осіб. Якщо жителі краю будуть нехтувати вимогами щодо масових заходів, засобів захисту, дотримання соціальної дистанції, ми ризикуємо ще погіршити ситуацію. Упродовж тижня спостерігаємо підвищення рівня захворюваності. Ми почали фіксувати по 30 і 40 випадків зараження за добу. Тобто після періоду зниження захворюваності, настав період підйому. На жаль, зріс рівень захворюваності у Тернополі, Шумському, Збаразькому, Козівському, Заліщицькому районах. Маємо тенденцію до збільшення кількості інфікованих серед людей з групи ризику. Показники в області перевищують допустиму межу для послаблень карантину», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Епідеміологи наголошують: випадків коронавірусу побільшало через порушення карантину. Відтак на державному рівні обговорюють ймовірність посилення обмежень.

Софія Романська