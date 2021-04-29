Незаконну рубку дерев виявили у Лановецькому районі. Про це повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища області Роман Нитка. У селі Лопушне порушники завдали шкоди на 224 тис. грн.

Порушення виявили у результаті звернення небайдужих громадян. Держінспектори встановили, що органом місцевого самоврядування не здійснювалось обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню та не видавався ордер на їх видалення.

“Задокументовано факт незаконного знищення зелених насаджень загальною кількістю 335 дерев у с. Лопушне Лановецької міської ради. Дане порушення виявлено у ході перевірки звернення небайдужих громадян. Розрахована сума шкоди, заподіяна зеленим насадженням населеного пункту, склала 224,5 тис. грн. За невжиття заходів щодо охорони зелених насаджень старосту села Лопушне притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.153 КУпАП. У черговий раз звертаємо увагу громадян, що порядок видалення зелених насаджень на території населених пунктів передбачений постановою КМУ №1045, який передбачає обстеження зелених насаджень та видачу ордеру на їх знесення”.

Матеріали щодо порушення екологи направили до Кременецького районного управління поліції ГУПН. Правоохоронці встановлюватимуть порушників і притягуватимуть їх до відповідальності.