У захисній лісосмузі Тернопільського району незаконно зрізали понад сотню дерев. Таке порушення зафіксували в державній екологічній інспекції області. Зловмисники завдали шкоди на суму понад сто тисяч гривень.

Факт незаконної порізки дерев породи верби та клену виявили у смузі відводу автомобільної дороги «Почаїв-Зборів» у Тернопільському районі. На пнях свіжозрізаних дерев відсутні клейма відводу дерев у рубку.

«Деревина була порізана на дров’яні сортименти довжиною близько 1 м і поскладана на узбіччі дороги. На час виявлення порізки дерев, на місці порушення виявлено людей з бензопилами. Для встановлення осіб порушників інспектори викликали на місце вчинення порізки працівників поліції. Розмір шкоди, заподіяної лісу незаконним вирубуванням дерев у смузі автомобільної дороги, склав 116 тис. грн».

Екологічна інспекція передала справу до прокуратури. Наразі триває досудове розслідування.