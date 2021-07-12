Недобросовісний водій зруйнував нове покриття на дорозі між челами Ходачків і Почапинці.

Сталося це у п’ятницю вночі, повідомляють у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області.

“На дорозі М-30 Стрий – Ізварине сьогодні уночі невідомий транспортний засіб пошкодив свіжовлаштований верхній шар покриття між селами Ходачків та Почапинці. На 500 метрах дороги механізм, схожий на сільськогосподарський плуг, зробив борозну в ЩМА.

Підрядна організація змушена влаштовувати на ділянці бітумно-каучукову мастику, аби «закрити» пошкодження. Втім, цілісність дорожнього полотна вже втрачена.

Звертаємося до водіїв транспортних засобів, особливо сільськогосподарської техніки, з проханням дбайливо ставитися до доріг.

Їхній термін експлуатації напряму залежить від того, чи будуть дотримуватися габаритно-вагові норми та чи не їздитиме асфальтобетонним покриттям техніка, яка згідно правил дорожнього руху має пересуватися ВИКЛЮЧНО ґрунтовими дорогами”, – повідомляють у САД.