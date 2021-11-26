Співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 17-річного жителя Чортківського району у незаконному заволодінні транспортним засобом. Неповнолітній спокусився на автомобіль, яким надає послуги таксі його знайомий.

Зі слів заявника, юного чортківчанина він знає лише декілька днів. Хлопець жалівся, що потрапив у неприємну ситуацію, і тернополянин пустив його пожити до квартири, яку орендує. Котрогось дня, повернувшись з нічної зміни, тернополянин міцного заснув, а коли прокинувся, то не застав у помешканні свого знайомого. Юнак пішов, прихопивши з собою ключі від автомобіля.

Поліцейські розшукали викрадача у Чортківському районі, звідки він родом. Автомобіль вилучили. Щодо неповнолітнього розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди) Кримінального кодексу. За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.